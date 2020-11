0 Facebook Belen rivela tutta la verità sulla fine del matrimonio con Stefano: “E’ successo 8 anni fa” Spettacolo 2 Novembre 2020 12:48 Di Fabiana Coppola 2'

Belen Rodriguez è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese. L’argentina si mostra continuamente in stories, foto e video su Instagram in compagnia del suo nuovo amore. Solo a maggio la showgirl aveva rivelato la fine della storia con l’ex marito, Stefano De Martino, e la delusione per il cuore nuovamente infranto. La showgirl e il ballerino erano tornati insieme dopo anni di lontananza e si mostravano più felici e innamorati che mai, pronti a mettere su casa insieme e a dare un fratellino o una sorellina a Santiago, poi improvvisamente la brutale rottura.

Sulla fine dell’amore tra Belen e Stefano ne sono state dette tante. I tradimenti presunti di lui, fino a quello con Alessia Marcuzzi; i flirt di lei; l’incompatibilità caratteriale; l’eccessiva presenza della famiglia Rodriguez. Insomma tante supposizioni, ma nessuna dichiarazione definitiva da parte di entrambi. La Rodriguez, in un’intervista al Fatto Quotidiano, rivelò che aveva fatto il possibile per dare una seconda possibilità al suo matrimonio, ma che a nulla era valso: “Sono molto serena, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. .Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare”.

La verità di Belen Rodriguez sulla fine del matrimonio con Stefano De Martino

A distanza di mesi l’argentina non fa che pubblicare foto con Spinalbese sui social e quindi i fan, delusi anche dal sogno d’amore infranto con De Martino, lasciano commenti poco carini e critici. Proprio rispondendo a uno di questi commenti, la conduttrice ha fatto una rivelazione inedita. Al commento di un utente: “Chi rimuove velocemente dalla mente e dal cuore ha solo finto”, la Rodriguez ha risposto: “Beh se velocemente intendi 8 anni, sì non fa una piega”. Insomma per la prima volta l’argentina rivela di aver rimosso dal proprio cuore l’ex marito già dalla prima rottura. Probabilmente il riavvicinamento di quest’ultimo ha fatto nascere in lei il desiderio di dare al figlio Santiago una famiglia unita, desiderio però che si è scontrato con la realtà: incompatibilità e fine dell’amore.