0 Facebook Vertice concluso tra Regioni e Governo: “No agli spostamenti”, scoppia la bufera Cronaca 1 Novembre 2020 13:51 Di redazione 1'

Limitazione agli spostamenti delle persone che hanno più di 70 anni. È una delle proposte avanzate al governo da alcuni governatori nel corso della riunione tra ministri e Regioni in vista del Dpcm.

E’ bufera sulle parole del governatore della Liguria, Giovanni Toti, che ha già fatto scoppiare le reazioni degli utenti per questo tweet: “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid-19 – ha scritto – dobbiamo tenere conto che dei 25 decessi di ieri in Liguria, 22 erano molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese, che vanno però tutelate”. In particolare infatti la proposta è stata avanzata da Lombardia, Piemonte e Liguria contrarie alle limitazioni tra regioni e favorevoli a limitazioni mirate solo agli anziani.

Pochi minuti dopo aver pubblicato il post, il suo staff ne ha scritto un altro per spiegare la sua posizione: “Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere tutelate di più”.