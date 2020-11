0 Facebook A Napoli ospedali vuoti, il video virale del San Paolo: denuncia del negazionista Cronaca 1 Novembre 2020 12:46 Di redazione 1'

In pochissimi minuti è diventato virale, un video bufala che mostra l’ospedale San Paolo di Fuorigrotta semi-deserto. Il negazionista utilizza un fatto reale per “dimostrare” con il filmato che non esiste alcuna emergenza Covid.

La realtà però è un’altra: le tende montate all’esterno del nosocomio napoletano sono vuote perché il San Paolo non è un Covid Center e le strutture sono destinate al pre-triage e costituiscono una misura di sicurezza anti-contagio.

In tutta Italia esplode la moda di diffondere bufale e video fake da parte di negazionismi e complottisti.. L’Asl Napoli 1 Centro ha subito presentato denuncia alle autorità che hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.