Follia al Santobono, il bimbo ha la febbre e i genitori insultano i medici: "Fateci entrare" Cronaca 1 Novembre 2020 Di Fabiana Coppola

Attimi concitati al Santobono di Napoli dove lo scorso sabato pomeriggio, una coppia di genitori, ha aggredito il personale medico del pronto soccorso. La coppia, dopo aver accompagnato il bambino con la febbre, si è rifiutata di passare per il percorso Covid, urlando contro tutti e pretendendo un accesso prioritario.

Quando il triagista ha detto che, diversamente, non avrebbero potuto accedere, hanno iniziato a girare un video con il telefonino nell’area pretriage commentando che quella era una messinscena per “terrorizzare” i pazienti. I due sono stati avvisati che, in caso di pubblicazione del video con immagini di persone, sarebbero stati denunciati in quanto non e’ consentito dalla legge filmare o fotografare gli interni degli ospedali.

A denunciare quanto accaduto l’associazioni no profit “Nessuno Tocchi Ippocrate” che sulla propria pagina Facebook ha raccontato dell’aggressione al personale sanitario.