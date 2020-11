0 Facebook Napoli, troppi contagi nel comune puteolano: sindaco chiude vie e piazze Cronaca 1 Novembre 2020 15:15 Di Fabiana Coppola 2'

Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, dopo gli ultimi dati sul contagio che a Pozzuoli fanno contare 51 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore e dopo gli assembramenti senza regole di questa notte, usa il pungo duro.

“Volevo evitare di chiudere spazi pubblici – ha affermato il primo cittadino – ma vedendo anche cosa è accaduto negli ultimi giorni ed in particolare ieri mattina, senza alcun senso di responsabilità, con assembramenti ovunque, mi vedo costretto ad adottare alcuni provvedimenti. Ci vorrebbe un poliziotto per ciascuno, ed umanamente è impossibile!”.

Negli ultimi quattro giorni il virus a Pozzuoli ha contagiato 126 persone facendo salire il tetto delle positività a 763 dall’inizio dell’epidemia. In città attualmente si contano 539 persone positive con 8 ospedalizzate e 16 decessi. Nelle ultime 24 ore, così come informa dalla sua pagina faceboock il sindaco si sono registrati 14 guariti.

Il sindaco, per frenare la nuova ondata di contagi annuncia provvedimenti restrittivi al fine di limitare le aree e le occasioni per gli assembramenti. Nelle prossime ore è in arrivo un’ordinanza per la chiusura di spazi pubblici, tra cui la passeggiata litoranea di via Napoli, i mercati rionali e strutture sportive ancora aperte.