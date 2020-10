0 Facebook Ha il Covid-19 e si laurea in Medicina con una tesi sul Coronavirus News 31 Ottobre 2020 21:51 Di Fabiana Coppola 2'

Federica De Gregorio, 31 anni, si è laureata in Medicina con una tesi sul Coronavirus. Votazione: 110 e lode. Lei il Covid, argomento della sua tesi di laurea, l’ha provato di persona, contagiata in famiglia, ma per fortuna è paucisintomatica, quindi in isolamento a casa con i suoi, positivi e paucisintomatici pure loro.

Federica, come riporta il Corriere.it, ha dichiarato: “Viverlo in prima persona – racconta la neo dottoressa – mi ha fatto comprendere come siano forti le ripercussioni psicologiche a breve termine: sono gli aspetti su cui si è concentrata la mia tesi, scelta prima che mi ammalassi e che ho potuto approfondire con esperienze “vive”. Anche i miei sono positivi al virus, paucisintomatici, e anche la loro reazione mi è stata utile per completare lo studio: dei 57 pazienti venuti in ambulatorio nel post acuzie, più della metà ha manifestato disturbi dell’umore e insonnia, poi pazienti con astenia e infine quelli che presentavano iposomia e anosmia, un’osservazione di quello che può succedere a chi ha presentato una malattia grave/severa e alle modalità di ritorno, gradualmente, a una vita normale pre Covid”.

L’ultimo tampone eseguito da Federica De Gregorio è risultato positivo: ha perso gusto e olfatto. Il titolo del suo lavoro è “Follow-up a breve termine nei pazienti guariti da Sars-Cov 22”. È una raccolta dei dati è iniziata a luglio fino al 13 ottobre quando ha scoperto la positività al virus. Si basa su dati raccolti relativi ai sintomi esistenti dopo la malattia come l’astenia, gli aspetti depressivi che spingono all’isolamento per un certo periodo, la ricerca dei residui di malattia (tosse, mal di testa e leggeri acciacchi quotidiani), il cambiamento delle abitudini legato ad aspetti psicologici.