0 Facebook Silvia Toffanin, dedica alla mamma morta: “Vi spiego perché oggi sono qui. Ti amo” News 31 Ottobre 2020 22:02 Di redazione 1'

Silvia Toffanin conclude la puntata di Verissimo con un omaggio a mamma Gemma, morta il 29 ottobre dopo una malattia. La notizia della scomparsa ha comprensibilmente scosso la conduttrice Mediaset che alla sua famiglia d’origine è profondamente legata. Nonostante il lutto e il dolore devastante, Silvia ha voluto essere presente a Verissimo nella puntata registrata dopo la morte della madre.

Ed è proprio a “Nonna Gemma” – così si legge sul maxi schermo posto alle spalle della conduttrice durante l’omaggio alla madre – che Silvia ha dedicato l’ultima parte della puntata di Verissimo del 31 ottobre. Un omaggio emozionante durante il quale la Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime:

“Siamo arrivati alla fine di questa puntata per me emotivamente molto forte, però ho voluto essere qui oggi perché la mia mamma non perdeva mai una puntata di Verissimo. Lei avrebbe voluto così. Sono sicura che ovunque lei sia oggi, lei mi stia guardando. Posso solo dire: Mamma, ti amo”.