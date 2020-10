0 Facebook Nuovo Dpcm: scuola, didattica a distanza per tutti, Conte si avvicina a De Luca News 31 Ottobre 2020 21:43 Di redazione 1'

Nel Nuovo Dpcm che il Governo Conte sta valutando in queste ore ci sono novità anche sulla scuola. Si sta valutando l’ipotesi di consentire la didattica in presenza fino alla seconda media e quella a distanza dalla terza media in poi. Un nuovo dpcm è atteso per lunedì 2 novembre.

Del tema, a quanto si apprende da fonti dell’esecutivo, si sarebbe parlato nella riunione fiume pomeridiana a palazzo Chigi tra Giuseppe Conte, i capi delegazione ed il Cts.

Alla riunione erano presenti anche Silvio Brusaferro (Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità), Franco Locatelli (Presidente del Consiglio Superiore di Sanità), Agostino Miozzo (coordinatore del Cts) e il commissario Domenico Arcuri. Per la giornata di oggi non sono attese decisioni ma Conte e la maggioranza dovrebbero tornate a riunirsi domani.