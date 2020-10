0 Facebook Duro attacco ad Elisabetta Gregoraci: “Fa finta, è tutto costruito a tavolino” Spettacolo 31 Ottobre 2020 14:59 Di redazione 1'

Duro attacco ad Elisabetta Gregoraci, la concorrente della casa del Grande Fratello Vip più critica. Questa volta è Stefania Orlando a polemizzare contro la showgirl calabrese.

La Orlando ha attacato l’ex moglie di Flavio Briatore sul suo presunto flirt con Pierpaolo Pretelli. La Orlando nel corso della quattordicesima puntata del “Grande Fratello Vip” ha affermato con chiarezza di sospettare che la storia tra la Gregoraci e l’ex velino sia stata costruita a tavolino.

L’affermazione ha però infastidito l’ex moglie di Briatore che ha replicato: “Non riesci a fare un discorso normale. Saremo già andati avanti. Non puoi essere gelosa del nostro rapporto. Sei tristissima. Sono felice di aver avuto ragione su di te fin da subito”. La Gregoraci ha lasciato intendere che alla base di tali accuse ci sarebbe una gelosia da parte di Stefania che però ha replicato con decisione: “La sceneggiata del palloncino per me è una cosa stucchevole. Credo che Pierpaolo sia veramente preso, Elisabetta penso che cavalchi un po’ quest’onda”.