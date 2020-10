0 Facebook Paura Lockdown in città e i napoletani rispondono così: “Un esempio” News 31 Ottobre 2020 15:15 Di redazione 1'

Tutti in strada, in molti sul lungomare di Napoli, pronti a godere del meraviglioso sole del 31 ottobre. E’ la risposta dei napoletani alla possibilità di un imminente nuovo Lockdown, forse causa dai molteplici casi in aumenti di contagiati da Covid-19. In queste ore si sta decidendo se emanare un Nuovo Dpcm con misure ancora più restrittive. Mentre il premier Giuseppe Conte e il ministro Luigi Di Maio parlano di uno scenario 4 e infettivologi profetizzano la chiusura delle maggiori città, tra cui anche Napoli, i cittadini non ne vogliono sapere di stare in casa.

E da dire che i napoletani sono un esempio: tutti con la mascherina protettiva: pochi i turisti e molti cittadini in via Caracciolo, al centro storico e al mare. La giornata di oggi da’ il via al week-end di Ognissanti che, tempo permettendo, lascia prevedere la stessa affluenza su strade cittadine e vicoli.