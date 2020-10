0 Facebook Morto Sean Connery, addio all’attore Premio Oscar Cronaca 31 Ottobre 2020 13:41 Di Fabiana Coppola 1'

E’ morto Sean Connery. Lo annuncia la Bbc. L’attore scozzese aveva 90 anni.

Connery è stato uno degli attori più apprezzati del ventesimo secolo, celebre soprattutto per aver prestato il volto a James Bond negli Anni 60. E’ stato un attore e produttore cinematografico britannico, vincitore di un Premio Oscar, tre Golden Globe e due Premi BAFTA.

Ha preso parte a film d’avventura tra cui Caccia a Ottobre Rosso, Highlander e Il nome della rosa con il quale ha vinto il BAFTA al miglior attore protagonista e interpretato personaggi più complessi in pellicole drammatiche come in Scoprendo Forrester.

È noto anche per l’interpretazione dell’incorruttibile poliziotto irlandese Jimmy Malone in The Untouchables con il quale ha vinto l’Oscar al miglior attore non protagonista e un Golden Globe per il miglior attore non protagonista. Si è ritirato dalle scene nel 2003.

Connery è stato anche un sostenitore dell’indipendenza della Scozia.