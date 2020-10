0 Facebook Napoli, agguato a Ponticelli: ferito Luigi Ausilio Agguato a Ponticelli. I killer non hanno ucciso la vittima. Quest'ultima sarebbe legata alla camorra e imparentata con un esponente del clan Casella Cronaca 30 Ottobre 2020 10:06 Di redazione 1'

La camorra è tornata a sparare. Dopo l’agguato avvenuto nel primo pomeriggio a Fuorigrotta, altri colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi a Ponticelli. Nell’area Est di Napoli i killer sono entrati in azione ieri sera. La vittima era Luigi Ausilio.

Quest’ultimo, come riportato da Il Mattino, sarebbe legato al clan Casella. Ausilio, infatti, sarebbe il cognato di un esponente del sodalizio. Il 49enne ha raggiunto da solo l’ospedale Villa Betania dove i sanitari l’hanno sottoposto alle cure del caso.

Agguato a Ponticelli

Era dallo scorso sette ottobre che la camorra non ‘batteva un colpo’ a Ponticelli. In quell’occasione fu ferito Rodolfo Cardone, 23enne già noto alle forze dell’ordine. Il giovane fu colpito dai killer davanti ad un bar sito in via Fratelli Grimm.