0 Facebook Agguato vicino allo stadio San Paolo, Vincenzo Calone colpito alle gambe: era in auto con la moglie Cronaca 29 Ottobre 2020 13:33 Di Sveva Scalvenzi 1'

Si torna a sparare a Napoli. Un uomo è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco in piazza D’Annunzio, nei pressi dello stadio San Paolo. L’agguato è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì intorno alle 16.

Chi è l’uomo che è stato ferito vicino allo stadio San Paolo

L’uomo, Vincenzo Calone, 63enne già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, ha raccontato che era in macchina con la moglie quando avrebbe sentito il rumore di alcuni spari e dopo si sarebbe reso conto di essere ferito a una gamba. Calone è riuscito ad allontanarsi con l’auto raggiungendo autonomamente l’ospedale San Paolo. Non sarebbe in pericolo di vita.

LEGGI ANCHE: TRAVOLTI E UCCISI DA UN’AUTO A CASTEL VOLTURNO

Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia di Stato del commissariato San Paolo con i tecnici della Scientifica, che hanno provveduto a effettuare i rilievi. Nel corso degli accertamenti sono stati trovati due bossoli calibro 9. Indagini in corso per individuare il responsabile del ferimento.