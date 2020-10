Ancora un’altra chiusura a Napoli a causa del Covid. Questa volta chiude i battenti uno storico locale del Vomero, e anche in questo caso è la crisi economica generata dai Dpcm anti-Covid a obbligare a calare le serrande.

Il locale “Miseria e Nobiltà“, fast food aperto giorno e notte, ha fatto la storia del Vomero. E’ stato ed è un punto di riferimento per tantissime persone, ma oggi, dopo il Nuovo Dpcm emanato dal Governo per arginare il contagio da Covid-19, dice stop. Sono gli stessi titolari del locale a spiegare il motivo in un post:

“IL NOSTRO NON É UN ADDIO, MA SOLO UN ARRIVEDERCI.💔

Oggi è un giorno diverso, a parlare siamo noi, giovani imprenditori.

Infatti dopo questo lungo periodo di battaglie, dove abbiamo fatto lo slalom tra decreti, contenimenti e poche risposte chiare ci ritroviamo di nuovo nella stessa situazione di 4 mesi fa.

Abbiamo incassato ancora. Un colpo duro, pesante, ingiusto.

In questi mesi abbiamo continuato a lavorare sodo contando solo sulle nostre forze. Miseria e nobiltà non è solo un bar/ristoro, Miseria e nobiltà vuole essere un luogo di aggregazione, un punto di riferimento per il quartiere e per il suoi clienti e senza di essi al momento non ha senso di esistere.

Abbiamo investito per la sicurezza, abbiamo fatto tutto il necessario per garantire i nostri servizi: orari, restrizioni, capienze e distanza sociale, e ora? Ora non solo siamo soli ma anche stanchi, e confusi.

Confusi perchè è un orario a decidere la nostra sorte, come possiamo accettarlo?

Vogliamo fallire, ma con le nostre mani.

TORNIAMO, PRESTO SI SPERA”.