0 Facebook Lettera di un bambino napoletano, l’appello di Mario: “Mettete la mascherina. Voglio tornare a scuola” News 30 Ottobre 2020 16:09 Di redazione 2'

I bambini sono sicuramente la parte di società maggiormente colpita in quest’emergenza Coronavirus. Tra chiusure, didattiche a distanza e sospensione di qualsiasi attività sociale, sono la fascia più isolata in questa situazione. A settembre erano pronti a rientrare a scuola, organizzati con mascherine e tutto l’armamentario richiesto per le normative anti-Covid e adesso, gli è stata negata nuovamente la didattica in presenza.

In tanti vorrebbero tornare a studiare in classe, assieme ai propri compagni, riprendere una vita normale. Tra loro c’è il piccolo Mario, bambino napoletano di 9 anni, che ha scritto una lettera alla redazione di VocediNapoli.it in cui chiede ai suoi concittadini di rispettare le regole per poter tornare il prima possibile a scuola.

La lettera di Mario a Vocedinapoli.it

“Sono Mario, ho nove anni e vado in quarta elementare alla *** . Mi sono fatto aiutare da mamma per scrivere questa lettera, perché ho un messaggio per tutti. Io ho capito che non possiamo andare a scuola perché c’è il Coronavirus e tante persone sono malate, ma se tutti rispettiamo le regole io e i miei amici possiamo tornare a giocare assieme. Dobbiamo usare le mascherine e rispettare le regole se no non possiamo festeggiare il Natale e nemmeno tornare a scuola.

E’ vero la mascherina è fastidiosa, ma le regole dobbiamo rispettarle. A scuola, ad esempio, usiamo il grembiule, mica c’è chi non lo mette? Allora non capisco perché qualcuno non usa la mascherina. Eppure ce l’hanno ripetuto tante volte. Anche io non vado più a giocare a pallone con gli amici, perché i grandi invece escono? Chiedo a tutti di rispettare le regole, per tutti noi bambini, io voglio tornare a scuola.

Grazie, Mario“.