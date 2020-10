0 Facebook Bollettino Coronavirus in Italia, nuovo record di contagi: 31.084 positivi nelle ultime 24 ore Cronaca 30 Ottobre 2020 17:17 Di redazione 1'

Ancora una impennata della curva epidemica in Italia. Oggi sono 31.084 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati (ieri erano 26.831), con il nuovo record di tamponi processati, 215.085 (ieri erano 201.452). Lieve calo dei decessi, 199 contro i 217 di ieri, per un totale di 38.321. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

“Oggi non abbiamo buone notizie, i nuovi casi dai 26.800 di ieri sono saliti a 31.084”. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, intervenendo al punto stampa al ministero sulla situazione epidemiologica. “Tutti questi dati – ha aggiunto – in qualche misura sono attesi. Non ci dobbiamo aspettare cambiamenti del trend dovuti a un impatto immediato delle misure, ci vorranno due o tre settimane. Per ora vediamo ancora la tendenza all’aumento del numero dei positivi”.