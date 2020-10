0 Facebook De Luca a chi protesta: “Dovete solo dire grazie alla Regione Campania” Politica 30 Ottobre 2020 15:50 Di redazione 1'

Nella sua diretta Facebook di rito, il Governatore Vincenzo De Luca – dopo aver preso di mira giornalisti e Governo – si è rivolto anche a chi ha manifestato in questi giorni a Napoli. “Tutti sono venuti sotto la Regione perché unica istituzione riconosciuta “(frecciatina a De Magistris? ndr).

Poi: “Noi staremo vicino a tutte le persone che stanno soffrendo. Faremo tutto ciò che è umanamente possibile per aiutarle. Ed è a loro che diamo il nostro rispetto e il nostro ascolto“. Invece, per tutti gli altri: “Intollerabili le sceneggiate e gli sciacallaggi“.

Per De Luca gran parte delle persone che hanno manifestato, poi strumentalizzate dalla stampa, dovrebbero: “Soltanto ringraziare la Regione Campania per tutto ciò che ha fatto in questi mesi davvero difficili“.