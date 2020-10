0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, 3186 nuovi positi nelle ultime 24 ore Cronaca 30 Ottobre 2020 15:35 Di redazione 1'

Oggi la Campania ha registrato 3186 persone positive al Covid su 18650 tamponi. Lo ha reso noto il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, nella diretta Facebook, con la quale, ogni venerdì, fa il punto sulla situazione coronavirus in regione

“Ci sono condizioni di stress per ricoveri e posti letto negli ospedali non per le terapie intensive”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. “A marzo la punta piu’ alta di ricoveri e’ stata di 622 ricoveri ospedalieri, gia’ oggi abbiamo 1300 ricoveri – ha spiegato – a marzo avevamo 4mila positivi oggi 40mila, molti moltissimi sintomatici ma voglio chiarire che gli asintomatici contagiano”. “Per le intensive a marzo la punta massima di ricoveri e’ stata di 135 – ha aggiunto – gia’ oggi abbiamo 164 ricoveri e il peggio deve ancora venire. Ci stiano preparando a triplicare i posti di degenza e di terapia intensiva”.