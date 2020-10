0 Facebook Cosa è successo a Michael De Giorgio di Temptation Island: “Mi ha colpito con le forbici” Spettacolo 30 Ottobre 2020 13:26 Di redazione 2'

Michael De Giorgio ha raccontato cosa è accaduto tra lui e la fidanzata. L’ex concorrente di Temptation Island è stato ferito al polso ed ha dovuto sottoporsi a un intervento per salvare due tendini. Era stato lui stesso a raccontare la terribile vicenda, ad anticipare che a ferirlo sarebbe stata la sua attuale fidanzata, invece, era stata l’amica Deianara Marzano.

Chi ha ferito Michael di Temptation Island

Adesso a parlare è l’ex concorrente di Temptation Island, che in un’intervista a Fanpage ha spiegato cosa è accaduto tra lui e la fidanzata: “È stata lei a chiamare i carabinieri durante la lite in casa dicendomi che me l’avrebbe fatta pagare. Sono intervenuti i carabinieri di Pordenone che ci hanno raggiunto ad Azzano Decimo pensando che l’avessi aggredita, ma quando sono arrivati hanno compreso la situazione e ci hanno consigliato di separarci”.

Cosa è successo tra Michael di Temptation Isand e la fidanzata

Michael ha poi accompagnato la ragazza a casa, ma in auto il litigio sarebbe continuato e lei, secondo quanto raccontato dal ragazzo, l’avrebbe preso ripetutamente a schiaffi: “Io tentavo di difendermi tenendola distante verso il finestrino, continuando a chiederle di scendere dalla macchina e lei mi ha risposto che se l’avessi mollata, sarebbe scesa”.

Una volta sotto casa, la ragazza avrebbe fatto finta di aprire la portiera e poi avrebbe tirato fuori le forbici con le quali ha ferito Michael: “Quando l’ho lasciata, lei ha finto di aprire la portiera e con uno scatto ha tirato fuori dalla tasca un paio di forbici da carne che aveva preso dalla cucina di casa mia e mi ha colpito sul polso. Quando si è resa conto che stavo perdendo sangue si è spaventata, mi ha chiesto scusa e ha visto i lampeggianti dietro dei carabinieri che ci stavano seguendo. Mi ha chiesto di non dire niente, io invece sono sceso dalla macchina e sono andato incontro ai carabinieri a chiedere soccorso. A quel punto ci hanno tenuti distanti finché non è arrivata l’ambulanza che mi ha portato in ospedale”.