Temptation Island: Michael De Giorgio accoltellato dall'attuale fidanzata, operato d'urgenza

Tragedia per Michael De Giorgio, ex partecipante di Temptation Isalnd. Il ragazzo è stato accoltellato dall’attuale fidanzata e ha subito un intervento d’urgenza. Il tatuatore 29enne è giunto in ospedale in condizioni critiche dopo esser stato colpito con un paio di forbici, ora sta bene, ma le conseguenze della violenza potrebbero cambiare la sua vita.

L’ex protagonista del reality show condotto da Filippo Bisciglia ha comunicato la notizia su Instagram, dove ha prima mostrato uno scatto del polso insanguinato e poi ci ha tenuto a tranquillizzare tutti i suoi follower. De Giorgio ha preferito non chiarire le dinamiche dell’aggressione che ha stravolto la sua esistenza. “Questa notte sono stato ferito con una forbice, è entrata ed uscita dall’altra parte del polso. Ha lesionato i tendini ed ho rischiato l’emorragia”.

“Sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non: l’intervento è andato bene. Non si sa ancora se mi rimarranno delle limitazioni motore, non voglio nemmeno pensarci. Grazie a chi stanotte mi è stato vicino nel momento del bisogno. Il dolore più grande è dentro al petto e per questo purtroppo non c’è cura”.

A raccontare i dettagli è stata la web influencer Deianira Marzano, amica di Michael, che ha chiarita infatti che a colpire De Gregorio pare sia stata l’attuale fidanzata dopo una lite furibonda. Una lite che, tra l’altro, sarebbe avvenuta per strada. Ad oggi l’identità di questa presunta fidanzata è avvolta nel mistero. Dopo la tormentata relazione con Lara Zorzetto, terminata proprio a Temptation Island, De Giorgio ha frequentato per un breve periodo una ragazza di nome Giorgia, ma la rottura è avvenuta un anno fa.