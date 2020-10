0 Facebook Grande vincita a Mercogliano, centrato un cinque al SuperEnalotto News 30 Ottobre 2020 13:43 Di redazione 1'

Grande festa a Mercogliano per la vincita al SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 29 ottobre è stato centrato un “5” da 23.201,94 euro. La giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria Di Grezia in via M. Santangelo 50.

Prosegue nel frattempo la caccia al Jackpot, che sabato metterà in palio 58,5 milioni. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, riferisce Agipronews, il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.