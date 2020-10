0 Facebook GFVip, caos in casa: “L’ha istigato al suicidio, deve uscire subito”: rivolta contro la concorrente Spettacolo 28 Ottobre 2020 11:35 Di redazione 1'

Ancora caos e proteste nella casa del Grande Fratello Vip. A commettere un gesto tremendo è stata Patrizia De Blanck. Pochi minuti fa, i fan del reality condotto da Alfonso Signorini hanno lanciato una petizione su Twitter per chiedere la squalifica della contessa.

Cosa è accaduto

Il Grande Fratello ha chiesto ai concorrenti di giocare al gioco dei fantasmi, in attesa di Halloween. A turno dovevano indossare un cappello e fare quello che gli altri chiedevano senza rispondere. Al turno di Tommaso Zorzi, alla domanda posta ai concorrenti su cosa avesse dovuto fare, la de Blanck ha risposto in modo orribile. “Sparati”, ha ripetuto per ben tre volte.

Immediata la reazione dei fan di Zorzi. “Adesso basta – scrivono su Twitter – un povero ragazzino (Denis Dosio) è stato squalificato per una bestemmia che neanche si sentiva. La contessa continua a offendere, a dire parole omofobe e offensive. E questa volta è andata oltre, questa è istigazione al suicidio”. I video con la frase choc della contessa hanno fatto in pochi minuti il giro del web. Si attende ora la decisione del Grande Fratello.