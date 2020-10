0 Facebook Bollettino Coronavirus in Italia, 24.991 nuovi positivi nelle ultime 24 ore Cronaca 28 Ottobre 2020 17:28 Di redazione 1'

Ancora in forte incremento la curva epidemica in Italia: sono 24.991 i nuovi casi di Covid, contro i 21.994 di ieri, ma con un nuovo sensibile aumento di tamponi, 198.952 contro i 174.398 segnalati ieri, quindi 24.554 in piu’. In calo i decessi: 205 oggi (ieri erano 221), per un totale di 37.905.

Il numero dei ricoveri ordinari e’ salito di 1.026 (ieri 958), portando il totale a 14981, mentre le terapie intensive che si aggiungono sono 125 (ieri 127), arrivando a 1.536 totali. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.