"Qui non siamo a Napoli, c'è forte cultura civica", bufera sull'assessore del Comune di Padova

Accesa polemica per la frase pronunciata dall’assessore alla Cultura di Padova, Andrea Colasio. Per spiegare come, secondo lui, servano provvedimenti differenziati per i vari territori italiani, ha tirato in ballo Napoli, con un’espressione che è a molti è parsa come l’ennesima critica al capoluogo campano.

Cosa ha detto l’assessore del Comune di Padova

Secondo Colaio: “Teatri, musei potrebbero essere riaperti, personalmente sono convinto che anche i ristoratori dovevano avere la possibilità di essere aperti“. Per sottolineare, poi, come ci sia la necessità di interventi differenziati tra le città, ha detto: “Mi permetto di dire che qui non siamo a Napoli, esiste una cultura civica molto forte, un senso di comunità e l’idea che la salute è un bene comune molto forte”.

Una frase che ha scatenato le critiche di molti napoletani. Il paragone non è piaciuto, in molti sono intervenuti portando l’esempio delle gare di solidarietà a cui si è assistito durante il primo lockdown nel capoluogo partenopeo.