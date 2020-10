0 Facebook Sparatoria a Giugliano, quattro colpi di pistola esplodono tra la gente Una segnalazione è arrivata alla polizia che ha trovato quattro bossoli Giugliano in Campania 28 Ottobre 2020 14:35 Di Cristina Siciliano 2'

Un insolito momento di terrore nel centro di Giugliano. Quattro colpi di pistola sono esplosi stamattina, 28 ottobre, in via Colonne. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori e sul posto la Polizia di Stato del commissariato locale e gli agenti della Scientifica. Non è chiaro se si sia trattato di un tentativo di rapina o di un agguato fallito, secondo alcune testimonianze l’obiettivo sarebbe stata un’automobile in transito. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 11, poco distante da una gioielleria e nei pressi di un negozio di frutta e verdura. Sul posto sono stati rinvenuti quattro bossoli.

A sparare sarebbero state due persone, che sarebbero arrivate in sella a uno scooter e avrebbero affiancato una delle automobili in transito per aprire il fuoco pochi istanti dopo. Secondo quanto riportato da Il Mattino. I proiettili non sarebbero andati a segno, al momento non risultano feriti né danni di altro tipo.

Gli investigatori stanno recuperando le registrazioni di alcune telecamere installate sul tratto di strada, sia pubbliche sia di alcuni esercizi commerciali, che potrebbero avere ripreso elementi utili per le indagini; la videosorveglianza potrebbe avere ripreso il momento degli spari, ma anche quello dell’arrivo dello scooter e della successiva fuga, aiutando gli investigatori a ricostruire la dinamica e individuare le persone coinvolte.

Parallelamente gli investigatori stanno effettuando accertamenti nei Pronto Soccorso della zona, per verificare l’eventuale presenza di persone con ferite da arma da fuoco. Sia l’automobile sia lo scooter si sarebbero velocemente allontanati lungo via Colonne, imboccando velocemente le stradine laterali.