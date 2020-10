0 Facebook Napoli, anemica positiva al Covid respinta da 2 ospedali: trasfusione in ambulanza Cronaca 28 Ottobre 2020 12:41 Di redazione 2'

Una donna anemica, positiva Covid, rifiutata da due ospedali per mancanza di posti letto è stata costretta a fare la trasfusione in ambulanza. L’episodio è accaduto a Napoli. La donna dopo essere stata respinta sia dall’ospedale San Paolo sia dal Cardarelli, non potendo più aspettare, ha ricevuto le cure del caso all’interno del mezzo di soccorso.

La vicenda è stata raccontata ai colleghi su WhatsApp da un operatore del 118. “Al San Paolo ci hanno chiuso le porte in faccia, c’è stato un mezzo appiccico – ha raccontato l’autista dell’ambulanza – la centrale ci ha mandato al Cardarelli, il Cardarelli ci ha chiuso le porte in faccia, la centrale ci ha detto di rimanere qui e di insistere, alla fine c’è stata una discussione, ho chiamato i carabinieri e i sanitari del Cardarelli hanno deciso di fare la trasfusione in ambulanza alla signora, che comunque non entrerà nell’ospedale perché è malata di Covid e non c’è posto”.

Ospedali al collasso

I posti riservati ai malati di Covid sono ormai sempre meno e la situazione degli ospedali è al collasso. Da giorni i Pronto Soccorsi sono intasati e i pazienti sono costretti ad aspettare ore prima di ricevere assistenza. Il personale sanitario in molti casi è costretto a visitare i pazienti direttamente sul mezzo di soccorso.