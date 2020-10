0 Facebook Covid, è dramma a Napoli: “Pazienti positivi e negativi insieme al pronto soccorso” Cronaca 28 Ottobre 2020 14:22 Di redazione 1'

Napoli è la città con più contagiati della Campania e la situazione negli ospedali è a un passo dal collasso. I posti letto negli ospedali non ci sono e il personale sanitario è quasi allo stremo.

“Ormai è normale che un paziente positivo non venga isolato e che sia in stanza con un paziente negativo che si becca il Covid“. Questo è un messaggio inviato nella serata di ieri all’interno della chat degli infermieri.

La stessa infermiera autrice del messaggio racconta: “Ventilazione non assistita, quindi aerosol a go go da due giorni… in camera doppia… con il vicino di letto che ovviamente adesso è un sospetto“. A causa della mancanza di posti letto pare proprio che pazienti positivi e non stiano condividendo gli stessi spazi.