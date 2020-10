0 Facebook Coronavirus, finiscono i posti letto negli ospedali: la comunicazione dell’Unità di Crisi News 17 Ottobre 2020 23:37 Di Sveva Scalvenzi 1'

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato una nota agli ospedali in cui comunica che non ci sarebbero più posti letto per i pazienti Covid-19.

La comunicazione è stata diramata a tutti i direttori generali delle ASL e alle aziende ospedaliere, nella nota si chiede di “attivare ad horas tutti i posti letto” che sono stati presentati nel piano presentato nella giornata di venerdì nel corso di una riunione strategica.

Intanto si è deciso anche di sospendere fino a nuova disposizione i ricoveri programmati proprio per guadagnare altri posti letto per i pazienti Covid-19. L’intervento si è reso necessario a fronte dell’aumento dei contagi da Coronavirus, nella giornata di sabato sono oltre 1.400 i nuovi casi positivi.