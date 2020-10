0 Facebook Dramma a Caserta, Giovanni Di Stefano trovato senza vita nella sua abitazione Cronaca 28 Ottobre 2020 11:36 Di redazione 3'

Dramma a Caserta. Giovanni Di Stefano, 39enne, è stato trovato morto nella sua abitazione. A fare la tragica scoperta sono stati i familiari, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. I medici del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Ancora da chiarire le cause che ne hanno determinato la morte: molto probabilmente a stroncarlo è stato un malore risultato poi fatale. Giovanni gestiva l’agenzia di scommesse Stanleybet sita nella frazione San Benedetto. Giovanni era un grande tifoso della Casertana: fuori allo stadio, gli è stato dedicato uno striscione. L’uomo lascia tre figli.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sul profilo social della vittima. “Non so da dove cominciare credimi stavolta l’hai fatta grossa ma proprio grossa! Ti vidi la prima volta nel tuo portone io stavo con tuo fratello Daniele Di Stefano nel portone e tu passasti a salutare i tuoi genitori! Poi per un periodo non ci siamo più visti per una serie di cose che ti sono accadute…. quando ci siamo rivisti è nata del tutto la nostra amicizia! Ogni sabato sera mi chiamavi in pizzeria per ordinare le pizze e mi dicevi sempre ” però edde vnì tu” una consegna di 5 minuti durava mezz’ora 4-5 chiamate dalla pizzeria…. mi chiamavi per qualsiasi cosa ” o vir che aggiù pigliat i cor ea kinder” “vann bbuon i prezz che aggiù mis o è assaij” ” vann buon sul sti gelat o so pochi”….. Il pomeriggio era fissa la partita a biliardino io e Daniele contro a te e Giorgio con consumazione e se vincevi faciv nu maciell c sfuttiv p 3 ore! Un 15 giorni fa mi chiamasti e mi dicesti vedi WhatsApp…..erano 2 profumi mi dicesti ti piacciono sono buoni? Fammi sapere!!! E ne potrei scrivere ancora.. stavamo insieme tutti i giorni…. Mo stamattina la terribile notizia la più brutta di tutte l,quella che non avrei mai voluto avere ha spezzato il cuore di tutti…. non ci posso credere perché ieri stavamo insieme ci salutammo e dicemmo C VRIMM RIMAN! È così non è stato Ora dai tanta forza a tua mamma a tuo padre e ai tuoi adorati figli! Ciao GIANNI AMICO MIO.” Queste le parole di un amico di Giovanni.

I funerali

I funerali verranno celebrati in forma privata, nel rispetto della normativa anti-Covid.