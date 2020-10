0 Facebook Dramma a Napoli, donna precipita nel vuoto dal balcone di casa e muore News 26 Ottobre 2020 14:02 Di redazione 1'

Tragedia nel cuore di Napoli, in via Santa Maria degli Scalzi, a due passi da piazza Dante. Una donna, di cui non è stata resa nota l’identità, è precipitata nel vuoto dal balcone del suo appartamento ed è morta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale della Questura, che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Sembrerebbe che il gesto della donna sia stato volontario, non si conoscono i motivi che l’avrebbero spinta a togliersi la vita. Non avrebbe lasciato alcun messaggio alla famiglia.

Il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma.