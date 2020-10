0 Facebook Covid, scuola in Campania: la data per la possibile riapertura di primarie e secondarie Cronaca 26 Ottobre 2020 12:32 Di redazione 1'

L’Unità di crisi della Regione Campania valuterà insieme all’Anci “alla data del 31 ottobre la possibilità di disporre la riattivazione delle attività didattiche in presenza” per le scuole primarie e secondarie “anche in maniera differenziata sul territorio, tenendo conto dell’andamento dei contagi su scala locale e regionale”.

Questo è quello che emerge nell’ordinanza 85 firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e pubblicata oggi nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, i cui contenuti sono stati anticipati ieri sera. L’ordinanza conferma fino al 31 ottobre “la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione, da parte dell’istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto”.

La decisione sulla chiusura delle scuole ha suscitato un forte malcontento nella popolazione con relative proteste. La regione campana infatti ha scelto, a differenza del resto d’Italia, di affidarsi al cento per cento alla dad (didattica a distanza).