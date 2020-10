0 Facebook Bimbo di tre anni prende la pistola e si ammazza durante la sua festa di compleanno Esteri 26 Ottobre 2020 14:58 Di redazione 2'

Una festa di compleanno si è trasformata in tragedia. La drammatica notizia arriva dal Texas,dove un bimbo di 3 anni si è ucciso accidentalmente con una pistola trovata in casa, durante la sua festa di compleanno. La tragedia è avvenuta sabato pomeriggio nella cittadina di Porter. Il piccolo stava festeggiando il suo compleanno con la famiglia e gli amici, quando è partito il colpo fatale.

“Mentre gli adulti giocavano a carte, hanno sentito uno sparo”, ha dichiarato lo Sceriffo della Contea di Montgomery. Hanno trovato il bambino morto, con una ferita d’arma da fuoco al petto. Aveva trovato la pistola a terra, caduta dalla tasca di qualche membro della famiglia. Inutile la corsa per tentare di salvarlo, per il bimbo non c’è stato nulla da fare.

Un triste bilancio in Texas

Ennesimo incidente negli Stati Uniti, dove il facile accesso alle armi troppo spesso conduce a tragedie accidentali. Come riporta anche l’Independent, la morte di bambini che trovano in casa pistole è tristemente diffusa. Solo in Texas, si tratta del quinto incidente di questo tipo nel 2020.