0 Facebook De Luca sull’ultimo Dpcm: “Non basterà. Un lockdown locale inimmaginabile” Cronaca 26 Ottobre 2020 09:02 Di redazione 2'

Vincenzo De Luca n’è sicuro, le misure dell’ultimo Dpcm non basteranno a contenere l’aumento dei contagi. In un’intervista al Corriere della Sera, il governatore campano ha fatto il punto sulla situazione: “Sono le misure piu’ restrittive che si potessero adottare, nell’ambito di una scelta ancora intermedia fatta dal governo. O chiudere tutto per un mese per frenare il contagio o prendere misure rigorose, ma ancora parziali. Il governo ha optato per il piano B. E’ un passo avanti ma non bastera’“.

De Luca spiega perché non ci sarà il lockdown

“Io – spiega – avrei anticipato fortemente alcune decisioni. Ma prendo atto di due novita’: la scelta di misure generali e nazionali; la predisposizione di misure a sostegno delle attivita’ produttive. Qualche presa di posizione forte di qualcuno di noi e’ stata utile per dare una scossa al governo”. Comunque “chiusure piu’ drastiche a livello locale non sono ipotizzabili perche’ inefficaci: chiudere un territorio, con il resto del Paese aperto, sarebbe una scelta tanto impraticabile quanto inutile”.

Sulla scuola, alla luce dei dati, “e’ inevitabile ricorrere alla didattica a distanza. Farla soltanto per il 75% e’ una cosa incomprensibile”. De Luca infine parla delle proteste a Napoli: “Il 90% dei cittadini ha dato una prova straordinaria di autodisciplina. E il malessere di chi cerca oggi di difendere un reddito va rispettato e affrontato con misure immediate, sul modello Campania. Per il resto, la vicenda di Napoli ha visto protagonisti pezzi di camorra, di antagonisti e di neofascisti. C’e’ chi ha bisogno di tenere aperto tutto per fare spaccio di droga”.

La replica alla critiche del sindaco Luigi De Magistris: “Mi imbarazza perdere anche un minuto su chi parla di cose di cui non capisce nulla”. Il primo cittadino e’, a suo avviso, “un sedicente sindaco espressione del piu’ grande disastro amministrativo d’Italia. In qualunque Paese civile al mondo un tale soggetto dovrebbe essere messo in quarantena per i prossimi 20 anni”.