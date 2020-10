0 Facebook È morto Gianluca Gaglione, col fratello gestiva la pizzeria: “Il Golosone” È morto Gianluca Gaglione. Storico locale nel cuore di Chiaia. Luca era molto amato e conosciuto. Un lutto improvviso, la causa - forse - un infarto Cronaca 25 Ottobre 2020 11:08 Di redazione 2'

Una piccola pizzeria che fa solo focacce al taglio, punto di riferimento di Napoli e non solo. Di giorno appuntamento fisso di studenti e lavoratori, di sera di chi frequenta la movida dei baretti. “Il Golosone” di via Ferrigni è conosciuto in tutta la città.

Così come i fratelli Gaglione che gestiscono da sempre il locale. Una piccola e felice realtà di Chiaia che però è stata sconvolta da una tragedia. Gianluca Gaglione, per tutti Luca, è deceduto all’improvviso. La triste notizia già sta facendo il giro dei social.

Luca sarebbe stato colpito da un infarto. Un arresto cardiaco improvviso, nella serata di ieri, mentre era a casa. L’intera comunità è distrutta dal dolore e si è unita con affetto intorno alla famiglia Gaglione. L’intero quartiere ha espresso il proprio cordoglio e le proprie condoglianze.

Tantissimi i messaggi d’affetto per Luca. Il giovane è ricordato come una brava persona, sempre con il sorriso e disponibile. Molto legato alla famiglia e al suo lavoro, Luca mancherà a tutti, anche a chi – solo una volta – ha avuto il piacere di assaggiare la sua pizzetta scambiando una chiacchiera con lui.