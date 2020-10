0 Facebook Decreto sostegno, arriva un pacchetto di sei misure: tutti gli aiuti per imprese e lavoratori Politica 26 Ottobre 2020 10:05 Di redazione 1'

Sei misure in arrivo per contrastare il disastro economico post lockdown. Dopo la firma del Dpcm la scorsa domenica, il premier Conte è pronto ad aiutare imprese, lavoratori e stare al fianco di quei settori maggiormente danneggiati dalle nuove restrizioni anti-Covid.

Da Cig ad Imu, sei le misure in arrivo. Le ha ricordate il viceministro dell’Economia Antonio Misiani intervistato ad Rtl. In buona sostanza gli aiuti dovrebbero essere: il contributo a fondo perduto per le imprese coinvolte dal nuovo Dpcm, cassa integrazione per i lavoratori interessati, credito d’imposta per le attività in affitto, il rinvio del pagamento dell’Imu, aiuto per i lavoratori non dipendenti dei settori interessati, un’ulteriore mensilità per il reddito di emergenza.

Si tratta di un pacchetto di sei misure quello a cui sta lavorando il governo nel decreto di sostegno per chi sarà toccato dalle misure restrittive entrate oggi in vigore.