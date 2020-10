0 Facebook Conte: “Nessun coprifuoco e aiuti immediati alle categorie penalizzate” La conferenza stampa di Giuseppe Conte. Il Premier ha spiegato il nuovo Dpcm firmato questa notte dopo un teso confronto interno al Governo Politica 25 Ottobre 2020 14:01 Di redazione 2'

“Dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato, dobbiamo evitare di ritrovarci a scegliere tra salute e economia“. Cosi’ il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa per illustrare le misure del nuovo dpcm.

“Bar, ristoranti e pasticcerie chiuderanno alle 18 tutti i giorni compresi di festivi“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte spiegando il nuovo Dpcm. “Per scuole secondarie di secondo grado ci sara’ didattica a distanza per il 75%“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, spiegando il nuovo Dpcm.

“E’ gia’ pronto l’indennizzo per i settori piu’ colpiti dalle chiusure“. Cosi’ il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa per illustrare le misure del nuovo dpcm. “I ristori arriveranno sui conti correnti degli interessati tramite bonifico dall’agenzia delle entrate“, ha aggiunto.

La conferenza stampa di Giuseppe Conte

Con questo dpcm “incrementiamo l’utilizzo dello smart working nel settore pubblico” e “invitiamo all’incremento allo smart working anche alle aziende private“. Cosi’ il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa per illustrare le misure del nuovo dpcm.

“Se tutti rispetteremo le regole terremo la curuva epidemiologica sotto controllo, e affronteremo il mese di novembre, poi di dicembre e Natale in modo migliore. L’Italia e’ un grande paese, lo ha dimostrato la scorsa primavera. Ce l’abbiamo fatta allora e ce la faremo anche adesso. Un grande paese deve essere grande sempre“.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, spiegando il nuovo Dpcm. “Non abbiamo introdotto un coprifuoco, e’ una parola che non amiamo ma raccomandiamo di spostarsi solo per motivi di lavoro, di studio, di necessita’ e di evitare di ricevere a casa persone che non facciano parte del nucleo familiare“. Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa sul nuovo Dpcm.