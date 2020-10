0 Facebook Napoli, caos e proteste in centro: i commercianti si ‘ribellano’. Poi i disoccupati si scontrano con le forze dell’ordine Cronaca 24 Ottobre 2020 18:25 Di redazione 2'

Ancora scontri a NAPOLI tra manifestanti e forze dell’ordine. E’ successo in piazza dei Martiri, dove dalle 16 è in corso una manifestazione promossa da lavoratori dello spettacolo ma anche precari e disoccupati. Dopo un secondo lancio di uova con vernice rossa contro il portone di Palazzo Partanna, sede dell’Unione industriali di NAPOLI e di Confindustria Campania, una parte dei manifestanti presenti in piazza ha cercato di muoversi in corteo in direzione via Chiaia, lanciando il coro: “Corteo, corteo”.

La tensione è rapidamente salita fino allo scontro tra la prima linea di manifestanti e le forze dell’ordine che hanno risposto con un’azione di alleggerimento, respingendo i manifestanti verso via Carlo Poerio.

Dopo l’azione di alleggerimento delle forze dell’ordine in assetto antisommossa i manifestanti si sono dispersi nelle strade circostanti piazza dei Martiri. In piazza, insieme ai lavoratori dello spettacolo che hanno promosso la manifestazione davanti la sede di Confindustria Campania e Unione industriali di NAPOLI, erano presenti attivisti dei centri sociali e del Si Cobas.

Poco prima dei disordini, erano stati accesi dei fumogeni ed erano state fatte scoppiare delle bombe carta. Al momento le forze dell’ordine presidiano la piazza.