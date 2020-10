0 Facebook La rabbia di Barbara D’Urso in tv, gelo in studio: “C’è poco da ridere!” Spettacolo 25 Ottobre 2020 19:09 Di redazione 1'

Barbara D’Urso ha perso le staffe in diretta televisiva. La conduttrice Mediaset di Pomeriggio 5 si è infuriata dopo il gesto fatto da un ospite della trasmissione. Il tema era quello dei cosiddetti ‘nonni stalker’. “Cosa avranno mai fatto questi anziani?”.

Dopo la domanda un ospite in collegamento con lo studio avrebbe fatto una risatina. Il tempo di andare in pubblicità e di tornare alla trasmissione, che la D’Urso ha immediatamente ripreso l’ospite facendogli una vera e propria sgridata: “Qui non c’è niente da ridere”.

“C’è poco da ridere qui, qui leggo anche di minacce di morte per cui il signor Giovanni è stato condannato a un anno per stalking e Luisa a otto mesi”, ha detto la D’Urso negli studi di Pomeriggio 5 davanti al pubblico che segue la trasmissione targata Mediaset.