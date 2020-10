0 Facebook La protesta ironica di Errico Porzio: “Pizzeria Covid, accettiamo prenotazioni per 20 persone” News 25 Ottobre 2020 18:55 Di redazione 1'

Possono entrare solo persone positive. Non sono necessarie mascherine, particolari autocertificazioni o documenti. Niente gel igienizzante e termoscanner per rilevare la febbre. Possibilità di prenotare tavolate per 20 0 30 persone. “Caro Governo così ci fai restare aperti?!“.

È questa l’ironica provocazione lanciata dal Maestro pizzaiolo Errico Porzio. Un post pubblicato sui propri profili social con una foto che ha mostrato tutto lo staff del locale e il cartello con queste simpatiche indicazioni.

L’iniziativa segue quelle viste negli ultimi giorni. Ormai non solo a Napoli montano proteste e manifestazioni contro il Governo e le regioni. Le ultime restrizioni contenute in Dpcm e ordinanze, sono state valutate una vera e propria mazzata per l’economia.