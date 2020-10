0 Facebook Dramma in Campania, donna si tolta la vita con un bisturi: l’atroce scoperta del marito Cronaca 25 Ottobre 2020 16:07 Di redazione 1'

È arrivata in ospedale in condizioni già gravi e critiche. Per questo motivo, dopo aver fatto tutto il possibile, i dottori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Una donna ha perso la vita dopo essersela tolta in modo violento.

La vittima, come riportato da Il Meridiano, si è sgozzata usando un bisturi. La tragedia è avvenuta a Eboli, località in provincia di Salerno. A trovarla morta è stato il marito, traumatizzato dall’atroce scoperta. È stato proprio lui a chiamare i soccorsi.

Sulla vicenda vi sono accertamenti in corso da parte dei carabinieri.