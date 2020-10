0 Facebook “Facciamo come a Napoli”, proteste anche a Milano e Torino: l’Italia si ribella News 25 Ottobre 2020 16:51 Di redazione 1'

‘Facciamo come a Napoli’, ‘Sfonda la citta’ vetrina’ ma anche ‘no alla dad’, ‘No al coprifuoco’ e ‘Fontana assassino’: sono alcune delle scritte apparse nella notte scorsa nella zona Est vicina al centro di Milano, probabilmente opera di antagonisti. Imbrattati anche dei new jersey in cemento dei cantieri.

“Contro queste politiche ribellarsi e’ giusto”. E’ quanto dichiara Ezio Locatelli, segretario provinciale Prc-Se a Torino. “Fate bene – dice rivolgendosi alle forze di governo nazionale e regionale – a prendere seriamente in considerazione la possibilita’ che dopo Napoli ci siano altre citta’ o quartieri popolari a scendere in rivolta come unica possibilita’ di farsi sentire.

Tra queste sicuramente Torino che oltre ad essere la citta’ piu’ povera del centro nord Italia e’ quella che piu’ ha subito una caduta ulteriore di reddito”.