Marta Flavi, la rivelazione sull'ex Maurizio Costanzo: "Il tradimento con Maria De Filippi" Spettacolo 23 Ottobre 2020

Dopo l’intervista di Maria De Filippi a Domenica In e le rivelazioni sulla storia con Maurizio Costanzo, anche l’ex Marta Flavi ha retroscena inediti da rivelare su quel periodo. Nei giorni scorsi era stata proprio la conduttrice di “Amici” a raccontare la sua versione dei fatti e ora la Flavi ha deciso di tornare sull’argomento, spiegando che ora non porta più rancore, anzi, è grata per come sono andate le cose.

“Il tradimento con Maria De Filippi? Ora la ringrazio per avermelo portato via”. In un’intervista al settimanale Nuovo, la donna è tornata a parlare della fine del suo matrimonio con Costanzo dopo la scoperta del suo tradimento con Maria De Filippi. “Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare – ha spiegato Marta Flavi – davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei”.

Per questo la scoperta del tradimento le “ha fatto uno strano effetto” anche se, dopo aver sofferto molto per la separazione, ora “ringrazio Maria per avermelo portato via“.