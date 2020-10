0 Facebook Si vendica pubblicando le loro foto intime, l’appello della minorenne: “Vi prego cancellate tutto” Cronaca 23 Ottobre 2020 12:19 Di redazione 1'

Ha lanciato un disperato appello affinche’ la sua storia potesse essere per sempre dimenticata, affinche’ qui video che la riprendono in atteggiamenti intimi con il suo ex fidanzato potesse essere rimossi immediatamente.

E invece no: una nuova storia di revenge porn ha scatenato la morbosita’ di tanti ragazzi che questa volta usando Instragram stanno facendo circolare quelle immagini. Il fatto e’ di due anni fa e riguarda una ragazza minorenne della provincia di Napoli, vittima di una vendetta a sfondo sessuale.

Quelle immagini e quei video che la ritraevano in intimita’ con il suo ex mentre faceva sesso avevano gia’ fatto il giro delle chat, per poi svanire. Ora invece sono ricomparse. Un dramma nel quale la ragazza e la sua famiglia sono ripiombati.

La ragazza e i suoi sono affidati agli avvocati Roberta Fogliamanziello e Sergio Pisani i quali hanno chiesto al social di rimuovere i gruppi nei quali vengono scambiati quei video e di identificare subito le persone di chi li ha inseriti e fatti viaggiare sul web.