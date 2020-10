0 Facebook Nuova ordinanza di De Luca: confermato il coprifuoco alle 23 e il divieto di spostamento tra le province Cronaca 22 Ottobre 2020 14:42 Di redazione 2'

Obbligo di chiusura dal 23 ottobre al 13 novembre, di tutte le attivita’ commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Lo prevede l’ordinanza numero 83 firmata oggi dal presidente della Campania, Vincenzo De Luca. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attivita’ sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30.

Nuova ordinanza di De Luca: confermato il coprifuoco alle 23 e il divieto di spostamento tra le province

Dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. Per l’intero arco della giornata e’ fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania.

La scuola

‘Con riguardo alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione auspico che si riesca a consentire sollecitamente la ripresa dello svolgimento in presenza dell’attivita’ didattica ed educativa, adeguando altresi’ le disposizioni gia’ emanate al dictum del Dpcm per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado’. Cosi’ in una lettera inviata dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. ‘Vanno garantite le necessarie tutele per assicurare il diritto allo studio degli alunni e le alunne con disabilita’, con disturbi specifici per l’apprendimento e con altri bisogni educativi speciali’, si legge ancora nella lettera.

Per leggere l’intera ordinanza CLICCA QUI