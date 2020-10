0 Facebook Coprifuoco in Campania e spostamenti bloccati: il modello di autodichiarazione per spostarsi News 22 Ottobre 2020 13:28 Di redazione 2'

Anche in Campania ci sarà il coprifuoco a partire da questo fine settimana. Sebbene Vincenzo De Luca ancora non abbia comunicato l’ufficialità del provvedimento, è il Viminale a confermare di fatto il provvedimento. Sul sito, infatti, è stato pubblicato il modello di autodichiarazione per gli spostamenti durante le fasce orarie interessate dal coprifuoco.

Autodichiarazione per spostarsi in Campania

Il modulo di autodichiarazione potra’ essere esibito dai cittadini durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti in Campania, Lazio e Lombardia, le tre regioni che al momento hanno adottato le ordinanze che impongono il coprifuoco in determinate fasce orarie.

In Campania serve il modello di autodichiarazione?

Si tratta di un unico modello per tutte e tre le regioni, spiega una circolare del capo di gabinetto del ministero Bruno Frattasi, “in considerazione dell’esigenza di uniformare i moduli di autodichiarazione che potranno essere esibiti a giustificazione degli spostamenti, allo scopo di agevolare le attivita’ di controllo affidate alle forze di Polizia”. Il modulo – che e’ pubblicato anche sul sito della Polizia e delle questure delle province interessate sara’ anche a disposizione delle forze di polizia e potra’ essere compilato dai cittadini al momento del controllo nel caso non avessero con loro una copia.

Il modello di autodichiarazione da usare in Campania, clicca qui per scaricarlo.