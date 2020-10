0 Facebook Lite tra donne nel Napoletano: interviene il marito di una delle due e spara Cronaca 22 Ottobre 2020 09:57 Di redazione 1'

E’ nata come una lite tra donne, ma si è conclusa con una tragedia sfiorata. La scorsa mattina a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, due donne hanno avuto un diverbio sul corso Vittorio Emanuele, al centro della cittadina. Pare che, alla base del litigio, ci siano antichi malintesi sfociati poi in rabbia per motivi di viabilità. Dalle parole si è passati ai fatti quando però è intervenuto il marito di una delle due.

Secondo quanto riporta Cronache della Campania, l’uomo si sarebbe introdotto nella lite esplodendo un colpo di pistola all’indirizzo della donna che litigava con la moglie. Raffaele Maresca, di 42 anni, già denunciato in passato, pare abbia solo voluto intimorire la rivale della moglie, senza colpirla.

La donna si e’ salvata gettandosi a terra e proteggendosi dietro delle auto. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, che hanno ascoltato la 53 enne ed hanno visionato le immagini delle telecamere della zona. Un bossolo di proiettile, che si era conficcato in un muro e’ stato recuperato dai militari . Maresca e’ stato bloccato ed arrestato per tentativo di omicidio.