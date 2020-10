0 Facebook Coprifuoco in Campania, l’appello del ministro della Salute: “Non vi spostate, restate a casa” News 21 Ottobre 2020 14:56 Di redazione 3'

Sarà coprifuoco dalle ore 24 in Campania a partire dal prossimo weekend, così riporta l’ultima ordinanza firmata dal presidente Vincenzo De Luca. Sulle misure restrittive adottate, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha voluto fare alcune precisazioni. “Lavoriamo giorno e notte per evitare il lockdown ma i numeri dei prossimi giorni non sono scritti in cielo, dipendono dalle misure – ha detto ospite di La7- Chiedo alle persone di fare uno sforzo per evitare spostamenti inutili, uscite inutili”.

Dopo la Lombardia, anche la Campania si prepara al coprifuoco per contenere l’epidemia da Covid. “Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco, il blocco di tutte le attività e della mobilità da questo fine settimana in poi”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Volevamo partire dall’ultimo week end di ottobre ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio. Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiuso anche in Lombardia”.

L’ultima ordinanza firmata da Vincenzo De Luca

Di seguito i contenuti della nuova ordinanza.