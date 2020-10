0 Facebook De Luca fa un passo indietro: “Da lunedì i bimbi delle elementari tornano in classe” Cronaca 20 Ottobre 2020 14:14 Di redazione 1'

In Campania si va verso il ritorno della didattica in presenza per le scuole elementari da lunedì. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, oggi in visita al Covid Residence dell’Ospedale del Mare di Napoli.

De Luca ha spiegato che in mattinata si è tenuta una riunione tra l’assessore all’istruzione Lucia Fortini e le organizzazioni scolastiche “che hanno concordato sulle misure per la scuola su cui il Tar ci ha dato ragione”, aggiungendo che “autorizziamo da subito progetti speciali per bambini disabili e autistici e, da lunedì, anche le attività delle elementari. Ovviamente i dirigenti scolastici devono rivolgersi alle Asl per garantire che ci siano le condizioni di sicurezza”. Nella riunione, ha sottolineato De Luca, “si è deciso che il presupposto per riaprire deve essere la garanzia delle condizioni sanitarie. Questa è la garanzia che non può essere scaricata sui presidi, ma sulle Asl”.