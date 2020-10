0 Facebook Matrimoni vietati in Campania, i sistemi escogitati dalle coppie per aggirare i divieti News 21 Ottobre 2020 16:08 Di redazione 2'

L’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca che limita le cerimonie a soli 30 invitati, ha favorito la nascita di espedienti da parte delle coppie per riuscire a realizzare i festeggiamenti aggirando i divieti. Ecco che i promessi sposi si trasformano in veri e propri geni della truffa: ingressi a turno, spose in borghese, cerimonie fuori regione e molti altri escamotage.

Matrimoni vietati in Campania, i sistemi escogitati dalle coppie per aggirare i divieti

Sicuramente le ultime disposizioni hanno creato disagi e molto malcontento ma in questo modo la situazione potrebbe ulteriormente degenerare, portando a un aumento dei contagi incontrollato. Per questo motivo, il presidente De Luca nell’ordinanza n.82, ha imposto uno stop definitivo alle cerimonie e ai festeggiamenti.

Secondo quanto riportato da TeleclubItalia, alcuni fotografi hanno confessato tutti gli stratagemmi messi a punto dalle coppie, per sottolineare i danni che le recenti disposizioni hanno creato, oltre quelli economici già palesi.

“Il problema principale era il numero di invitati al ristorante – ha spiegato uno dei fotografi – e allora c’è chi come i miei clienti, ha spostato il banchetto in locali sulla costa laziale. Un’altra coppia prima di entrare al ristorante ha fatto all’esterno il taglio della torta e poi tolti gli abiti nuziali hanno continuato, in borghese, il pranzo come semplici clienti”.

Un’altra coppia che ha condiviso parte della giornata con i parenti stretti, sempre rispettando il limite dei trenta, che poi a una certa ora, come accade in fabbrica quando c’è il cambio turno, lasciato il ristorante si sono alternati con altrettanti invitati. “E’ mortificante mettere in atto espedienti pur di festeggiare quello che dovrebbe essere il giorno più bello per una coppia di giovani ed e’ ridicolo che un ristorante che ha una capienza in sicurezza di decine di posti non possa ospitare un matrimonio quanto deciso da De Luca e dopo condiviso anche dal Governo, ha come unico risultato soffocare ancora di più il settore del ‘wedding’ al quale sono collegate decine di attività e migliaia di lavoratori”.