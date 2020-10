0 Facebook De Luca firma nuova ordinanza c’è anche una zona rossa Cronaca 20 Ottobre 2020 20:21 Di redazione 2'

Dopo l’incontro con le organizzazioni sindacali della scuola, nel corso del quale e’ stata espressa piena condivisione per le misure adottate per prevenire e contrastare l’emergenza Covid, sono al vaglio dell’Unita’ di Crisi della Regione Campania iniziative che saranno al centro di una ordinanza firmata dal presidente Vincenzo De Luca che sara’ pubblicata a breve.

La scuola

Acquisiti i dati epidemiologici sulla scuola, che attestano un continuo aumento dei casi, in alcuni territori raddoppiati, e i dati dell’intero contesto regionale, saranno avviati immediatamente progetti di didattica in presenza per i bambini autistici e/o con disabilita’; riavvio delle attivita’ in presenza delle scuole elementari da lunedi’ 26 ottobre, subordinata a un’ulteriore verifica sull’andamento dei contagi.

Coprifuoco

La Regione ha chiesto al ministro della Salute di condividere e disporre la sospensione di ogni attivita’ dalle 23 alle 5 del mattino e degli spostamenti dalle 24, a partire dal prossimo fine settimana.

“Arzano zona rossa”

Per i dati epidemiolgici per Arzano sara’ disposta l’istituzione della zona rossa. Limitazione degli spostamenti interprovinciali, se non giustificati previa autocertificazione da motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-assistenziali, approvvigionamento di beni essenziali.